Dans le Cadre de sa Stratégie RSE, Le 28 mars 2024, Banque Zitouna a mené une action de reboisement qui implique la plantation de 5 000 arbustes dans la zone de Sejnane et ce dans le cadre d’un partenariat avec Soul&Planet. La Direction Générale ainsi que plusieurs cadres volontaires de la Banque ont activement participé à cette action.

Rappelons que cette région a été ravagée par un incendie dévastateur en 2022, cette initiative vise à régénérer les zones dégradées, à fournir un habitat aux espèces locales et à améliorer la qualité de l’air. Soucieuse de la préservation et la restauration de notre écosystème local et dans une démarche qui renforce la biodiversité et lutte contre le changement climatique, Banque Zitouna favorise les partenariats durables à fort impact positif entre les entreprises et les populations locales.

Cette action fut menée en étroite collaboration avec la Direction des Forêts que nous tenons à remercier pour leur effort et dur labeur.