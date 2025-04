Le conseil d’administration de la Banque Zitouna a officialisé, lors de sa réunion du 25 avril, la nomination de Mounir Fakhet en tant que nouveau directeur général de l’établissement.

Diplômé de l’IHEC Carthage, du Conservatoire national des Arts et Métiers (Paris) et de l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Mounir Fakhet affiche un parcours académique de haut niveau, combinant expertise en hautes études commerciales, études bancaires et gestion des risques.

Fort d’une expérience de 35 ans dans le secteur bancaire et financier, notamment au sein de la BNDT, de la STB et de la Banque Zitouna depuis 2010, il a gravi les échelons en occupant des postes stratégiques : directeur du pôle risques, secrétaire général, directeur général de filiales clés telles que Zitouna Capital, Zitouna Finance et Excellia, ainsi qu’administrateur dans plusieurs sociétés financières et industrielles.

Avec cette nomination, la Banque Zitouna engage une nouvelle dynamique, misant sur la solide expertise et le leadership de Mounir Fakhet pour renforcer sa position sur le marché de la finance islamique.