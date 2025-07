Alors que plusieurs destinations européennes voient resurgir un rejet du tourisme de masse, comme à Barcelone ou Venise, la Tunisie tire brillamment son épingle du jeu. En France, elle devient l’une des destinations les plus réservées à l’étranger pour l’été 2025, bénéficiant à la fois de sa proximité géographique, de son attractivité tarifaire et d’un climat social localement plus serein à l’égard des touristes.

La Tunisie progresse dans tous les classements

Dans ce contexte, les voyageurs français privilégient des destinations moyen-courriers, plus économiques et perçues comme plus accueillantes. Selon le baromètre annuel du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), la Tunisie connaît une hausse de 13 % des réservations en France, détrônant les Baléares et se plaçant juste derrière les îles grecques.

Une autre étude, menée par Voyages E.Leclerc, va plus loin : elle place la Tunisie en tête des destinations les plus réservées pour l’été 2025, avec une croissance record de 40 % en un an.

Le tout inclus, argument phare

Ce succès est aussi porté par la popularité croissante des offres « tout inclus », plébiscitées par les familles françaises. Cette formule permet de maîtriser son budget dès la réservation, un atout majeur en période d’inflation et d’incertitude économique.