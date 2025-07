La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, connue pour ses positions fermes en matière d’immigration, opère actuellement un tournant stratégique majeur. Face à une pénurie de main-d’œuvre qui met en péril l’économie nationale, le gouvernement a fait le choix d’ouvrir la porte aux travailleurs étrangers. Ce revirement, dicté par des impératifs économiques, contraste fortement avec la rhétorique anti-immigration affichée par Meloni jusqu’ici.

L’Italie prévoit près de 500.000 personnes à recruter hors de l’union européenne.

L’Italie est confrontée à une réalité démographique complexe : un déclin de la population et une chute marquée de la natalité. Ces facteurs exercent une pression croissante sur plusieurs secteurs économiques clés, comme l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics (BTP), la santé ou encore les services, qui peinent de plus en plus à recruter.