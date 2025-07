« Nous exécutons les instructions des consulats et nous ne sommes pas responsables du nombre de rendez-vous disponibles sur la plateforme de l’entreprise » a déclaré Le directeur régional pour l’Afrique de la société TLS Contact, Bassem Missaoui.

« Les consulats déterminent le nombre de dossiers que l’entreprise doit accepter pendant une période donnée, ainsi que les rendez-vous à insérer sur la plateforme. » a-t-il précisé dans un entretien accordé à l’agence TAP sur les difficultés rencontrées par les citoyens pour obtenir un rendez-vous sur la plateforme de la société en vue de déposer leur dossier de demande de visa.

La société TLS Contact, créée en 2012, joue un rôle d’intermédiaire entre les citoyens et les consulats d’Allemagne, de Belgique et de France dans la collecte et la remise des dossiers de demande de visa.

Missaoui a indiqué : « Notre mission en tant que société commence après la prise de rendez-vous. Il est vrai que le rendez-vous est important, mais l’accueil des Tunisiens et leur orientation représentent la tâche la plus difficile pour nous, car nous essayons, malgré le nombre élevé de citoyens venant de nombreuses régions du pays, d’assurer un service confortable, fluide et dans un délai court. »

Il a expliqué l’encombrement par « la forte demande de visas face aux capacités limitées des consulats (France, Belgique et Allemagne) à traiter les dossiers. Ce phénomène ne se limite pas à la Tunisie, mais se produit partout dans le monde. Nous sommes essentiellement au service des citoyens et nous travaillons en coordination avec les consulats pour assurer un nombre de dossiers correspondant à leurs capacités de traitement. »

Il poursuit : « Nous avons un centre de réception des dossiers à Tunis, et en 2023, nous avons ouvert un deuxième centre à Sfax afin d’être plus proches des citoyens et de réduire la pression sur le centre de Tunis. »

Et il confirme : « Il n’est pas dans notre intérêt de retarder une personne souhaitant déposer un dossier de demande de visa. Nous sommes au service de chaque Tunisien désirant obtenir un visa, et nous essayons d’accueillir le plus grand nombre possible de citoyens en mettant à disposition tous les moyens humains et les infrastructures nécessaires ».