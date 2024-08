Une convention pour le financement du programme « PROSOL Résidentiel » et « Prosol Elec » pour la période 2024-2026, moyennant une enveloppe globale de 370 millions de dinars vient d’être signée entre la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) et la Banque Zitouna.

Le programme « PROSOL TUNISIE » (Promotion du Solaire en Tunisie) est un mécanisme financier permettant de réactiver et de développer d’une façon durable le marché des chauffe-eau solaires (CES) dans le secteur résidentiel.

Le programme PROSOL ELEC s’inscrit dans le cadre du Programme National de la Maîtrise de l’Energie et est destiné aux clients souhaitant se doter d’une installation solaire photovoltaïque (PV) pour couvrir leurs besoins en électricité.

Le programme Prosol Elec a permis d’équiper 90 mille familles en en installations photovoltaïques et plus de 400 000 familles en chauffe-eaux solaires, indique l’Agence National pour la Maîtrise de l’Energie (ANME).

La signature de cette convention vient appuyer, d’après l’agence, les efforts nationaux visant à accélérer la transition énergétique et à atteindre les objectifs inscrits dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique.

Ce mécanisme de financement permet aux familles tunisiennes de bénéficier de subventions octroyés par le Fonds de Transition Energétique (FTE) chapeauté par l’ANME.