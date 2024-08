Tunis, 27 août 2024, au siège social de Banque Zitouna, s’est déroulée la cérémonie de signature de convention pour le financement du programme PROSOL 2024-2026 pour un montant global de 370 millions de dinars destiné aux ménages, professionnels et entreprises.

Banque Zitouna, acteur majeur du secteur bancaire en Tunisie, et la STEG, acteur incontournable de la transition énergétique, sont fières d’annoncer la signature de cette nouvelle convention de partenariat stratégique qui s’inscrit dans une volonté commune d’accélérer le développement des énergies renouvelables en Tunisie.

Fort de son expérience réussie dans le financement d’infrastructures énergétiques renouvelables, notamment avec la centrale photovoltaïque de Meknassi (Sidi Bouzid) d’une capacité de 10 mégawatts, Banque Zitouna poursuit sa dynamique en s’associant à la STEG dans le cadre du programme PROSOL (Electrique et Thermique). Pionnière dans le domaine des énergies renouvelables en Tunisie, la STEG a déjà équipé plus de 400 000 familles en chauffe-eaux solaires et 90 000 familles en installation photovoltaïque couvrant plus d’un million de mètres carrés de chauffe-eaux solaires et 300 mégawatts de panneaux solaires grâce au programme PROSOL.

Ce nouveau partenariat avec Banque Zitouna permettra d’amplifier les efforts et de franchir une nouvelle étape dans la transition énergétique du pays, contribuant ainsi à diversifier le mix énergétique du pays et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Nabil El Madani, Directeur Général de Banque Zitouna, déclare : « Ce partenariat avec la STEG marque une nouvelle étape dans notre engagement commun en faveur d’une économie plus verte et plus durable. En unissant nos forces, nous sommes convaincus de pouvoir accélérer la transition énergétique en Tunisie et de répondre aux enjeux climatiques. »

Faical Tarifa Président Directeur Général de la STEG, ajoute : « Ce partenariat avec Banque Zitouna s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement des énergies renouvelables de la STEG. En combinant notre expertise et nos réseaux respectifs, nous allons proposer des solutions énergétiques encore plus innovantes et accessibles à tous les Tunisiens. »