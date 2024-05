Lors du prestigieux Forum d’Affaires Mastercard MENA Ouest qui s’est déroulé à Marrakech au mois d’avril 2024, Banque Zitouna s’est vue décerner le titre de « La plus grande Banque Islamique partenaire de Mastercard ».

Cette distinction récompense les efforts et la quête continue de Banque Zitouna pour l’innovation de ses produits et services ainsi que son engagement en faveur du développement des services de paiements en Tunisie.

Le forum, qui a rassemblé des acteurs majeurs du secteur bancaire et financier du Maroc, de l’Égypte, de la Libye, de la République du Congo et de la Tunisie, a également accueilli des experts intervenants issus des Fintech, PSP, PayFac, NeoBank, et bien d’autres branches financières.

Banque Zitouna demeure fidèle à sa vision d’être leader en Tunisie et un acteur clé de la Finance Islamique dans la région. Sa mission consiste à jouer un rôle actif dans la modernisation du système bancaire national et à contribuer au développement économique et social du pays.

À travers cette offre de produits, la Banque Zitouna s’engage à fournir une qualité de service exceptionnelle à sa clientèle, répondant ainsi à leurs attentes et anticipant leurs besoins.