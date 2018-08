Un centre de formation professionnelle en plongée sous-marine et en activités subaquatiques sera ouvert à Zarzis début 2019, a annoncé, jeudi, le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, en visite d’inspection aux unités militaires déployées à Ben Guerdane et Zarzis.

“Fruit d’une coopération tuniso-italienne, ce projet devrait proposer un haut niveau d’employabilité particulièrement en matière d’aquaculture, et d’installation de plateformes pétrolières et gazières en Tunisie et à l’étranger”, a-t-il expliqué.

Au cours de cette visite, le ministre a inauguré deux complexes résidentiels à Ben Guerdane et Zarzis destinés au personnel militaire, précisant que ces deux complexes proposent 42 appartements donnés en location.

Deux autres complexes résidentiels seront inaugurés au cours des deux prochaines semaines à Menzel Bourguiba et au Kef, a-t-il annoncé.