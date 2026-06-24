Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued, a souligné mercredi, que le taux d’insertion des diplômés des centres de formation professionnelle dans le marché de l’emploi a atteint 100 pc, affirmant que la formation professionnelle constitue aujourd’hui un “processus de réussite”, un levier essentiel pour l’intégration économique et sociale et une véritable alternative pour lutter contre le chômage.

Chaoued a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP en marge de l’ouverture de la rencontre nationale de la formation professionnelle à Tunis, que les diplômés du système de formation professionnelle sont parvenus à s’intégrer dans le marché de l’emploi grâce aux mécanismes d’accompagnement et de prise en charge fournis par le ministère, mise à part les partenariats avec les entreprises économiques en Tunisie et à l’étranger.

Il a mentionné que le programme “Grands employeurs”, lancé en 2025, a permis en une année, d’intégrer plus de 17 mille jeunes, notamment dans les secteurs où la demande de compétences spécialisées est en forte augmentation, tels que l’industrie automobile, l’aéronautique, l’électronique et l’électricité.

Le ministre a appelé les jeunes qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle à contacter l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant pour bénéficier des services d’accompagnement et d’orientation pour obtenir un emploi salarié ou pour créer des projets personnels, relevant que le ministère met à disposition divers mécanismes de soutien et de financement.

Il a également souligné l’importance des opportunités d’emploi à l’étranger dans le cadre d’accords de coopération internationale avec la Tunisie, notant que les compétences tunisiennes sont de plus en plus reconnues grâce à la qualité de la formation et à leur expérience professionnelle.

Concernant l’impact de l’intelligence artificielle et des transformations technologiques sur le marché du travail, Chaoued a indiqué que le ministère se penche sur l’étude des métiers menacés par ces changements et la mise en place des mécanismes pour préserver les emplois et réhabiliter les travailleurs afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences adaptées aux exigences du marché de l’emploi.

Il convient de noter que la rencontre nationale de la formation professionnelle, qui a démarré ce matin à la Cité de la Culture à Tunis, a été organisée dans sa deuxième édition par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle sur le thème “La formation professionnelle… des compétences qui édifient la nation”, avec la participation d’un grand nombre de centres de formation, d’entreprises économiques et de partenaires nationaux et internationaux.

Cette rencontre, qui se déroulera sur deux jours, vise à faire connaître les différentes spécialités de formation et les perspectives d’emploi en Tunisie et à l’étranger, à renforcer l’orientation professionnelle en faveur des jeunes, et à renforcer la culture de l’entrepreneuriat chez les diplômés de la formation professionnelle.