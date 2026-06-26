Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé, vendredi à Tunis, à l’issue de la rencontre nationale sur la formation professionnelle (24-25 juin 2026) les résultats de la première édition de la compétition “l’apprenant entrepreneur”, qui vise à sélectionner les meilleures idées de projets.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoued, a présidé la cérémonie de proclamation des résultats en présence de représentants des différents partenaires participant à l’organisation de la rencontre et de la compétition et d’un nombre d’apprenants et cadres du ministère et des structures y afférents.

Le ministère a organisé cette compétition en collaboration avec l’agence allemande de coopération internationale, dans le cadre du projet “formation et Marché de l’emploi FORMAT”, en vue de renforcer l’esprit d’initiative parmi les apprenants et de les encourager au lancement de projets.

Cette compétition a ciblé les apprenants inscrits dans les centres de formation professionnelle relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle, au cours de l’année de formation 2025-2026, avec la participation de 1713 apprenants issus de 84 centres de formation professionnelle de plusieurs régions du pays.

A la phase finale de cette compétition, 25 idées de projets ont été récompensées, qui ont été sélectionnées selon les critères d’excellence, de qualité et de faisabilité, en plus de l’annonce des trois meilleures idées de projets.

A cette occasion, Chaoued a souligné que la formation professionnelle constitue “un moteur de réussite pour les pays développés”, relevant que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la formation d’une nouvelle génération d’apprenants, entrepreneurs et investisseurs aptes à contribuer au développement de l’économie nationale.

Il a affirmé que tous les participants aux différentes étapes de la compétition sont considérés comme lauréats en raison de leur contribution au succès de cette première édition, saluant les efforts déployés par les différents intervenants, qui, selon lui, ont conféré une nouvelle dynamique ayant permis de renforcer la complémentarité entre la formation professionnelle et l’emploi.

Au terme de la cérémonie, le ministre a annoncé une série de mesures qui consistent en la généralisation des clubs d’entrepreneuriat individuels et collectifs dans les différents centres de formation professionnelle, l’accélération des mesures visant à établir un régime spécifique à “l’apprenant entrepreneur”, outre la programmation de la deuxième édition de cette compétition avec la participation des divers intervenants dans le système national de formation professionnelle dans les secteurs publics et privés.