Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a indiqué que la nouvelle année de formation 2026/ 2027 connaitra une augmentation du nombre des inscrits, pour atteindre 25 315 places réparties sur 262 spécialités, soit une augmentation estimée à environ 7 % par rapport à la session de septembre 2025.

Le ministre a annoncé ce vendredi, lors de sa participation au colloque national des directeurs des établissements affiliés au complexe de formation de Borj Sedria (gouvernorat de Ben Arous), la création de 6 nouvelles filières par l’Agence tunisienne de formation professionnelle, pour le diplôme de technicien supérieur dans les spécialités d’auxiliaire de vie, les techniques des communications, la programmation web et technologies mobiles, la décoration d’intérieur, l’installation de systèmes solaires, ainsi que sur le certificat de compétence professionnelle en boulangerie-pâtisserie.

Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’hébergement et de restauration des apprentis, plus de 10 foyers d’une capacité totale de 1 720 lits supplémentaires ont été aménagées et mis en service, ce qui représente une augmentation d’environ 10 % par rapport à la précédente année de formation, sans compter l’aménagement de 10 restaurants et espaces de restauration.

En ce qui concerne les principales lignes de financement inscrites au budget de l’État pour l’année 2026, le ministre a notamment évoqué la ligne de financement destinée aux catégories vulnérables et aux personnes à faibles revenus, dotée d’une enveloppe d’environ 20 millions de dinars, soulignant que 238 000 demandes d’inscription ont été enregistrées sur la plateforme créée à cet effet.

Par ailleurs, un nouveau volet de financement a été créé il y a une semaine, accordant la priorité aux régions les moins développées selon l’indice de développement régional, outre la grande affluence sur la plateforme Cap Emploi dédiée à l’inscription au « Programme de soutien à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation économique », un projet majeur financé par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 90 millions d’euros, selon Chaoud.

Le ministre a évoqué l’approche « apprenti-entrepreneur » destinée aux porteurs de projets, dont les résultats seront annoncés lors du congrès national de la formation professionnelle, qui a réuni plus de 1 700 apprentis issus de 80 centres de formation.

Vingt projets seront sélectionnés parmi ceux présentés pour bénéficier d’un financement et d’un accompagnement de la part des institutions financières partenaires.

De son côté, le directeur général de l’Agence tunisienne de formation professionnelle, Elias Cherif, a souligné que la tenue de ce colloque coïncide avec le lancement des inscriptions pour la nouvelle année de formation, qui se déroulera en quatre sessions (septembre et novembre 2026, février et avril 2027).

Il a souligné que cette nouvelle année de formation proposera 262 spécialisations, compte tenu des nouvelles filières, et qu’elle verra la mise en place de 17 spécialisations actives dans de nouveaux établissements de formation, ainsi que la remise en service de trois centres de formation professionnelle après avoir fait l’objet de travaux de réaménagement, de modernisation et de restructuration complète, auxquels s’ajoutent des interventions partielles ayant concerné 60 centres de formation (travaux de création et d’aménagement d’espaces pédagogiques ou dotation d’un certain nombre de centres en équipements modernes et autres équipements nécessaires).