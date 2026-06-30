Dans un contexte de mutation économique où l’adéquation entre formation et emploi est devenue un impératif de souveraineté, l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) passe à la vitesse supérieure. Yassir Ben Ammar, directeur central, a officialisé ce mardi 30 juin 2026 une stratégie de déploiement ambitieuse pour la prochaine rentrée, visant à aligner les compétences nationales sur les exigences sectorielles les plus pointues.

Augmentation des capacités et modernisation de l’accueil

La réponse de l’État à la demande croissante de qualification est chiffrée : l’offre globale dépasse désormais les 25 000 places pédagogiques. Consciente que la réussite des parcours dépend aussi des conditions de vie, l’ATFP a également consenti un effort majeur sur l’hébergement, avec une extension de sa capacité d’accueil en internat portée à plus de 1 700 lits. L’objectif est clair : améliorer l’attractivité des centres tout en garantissant des conditions d’études et de vie propices à l’excellence.

Une offre de formation agile et diversifiée

L’innovation est au cœur de cette rentrée avec l’ouverture de nouveaux cursus, totalisant désormais 262 spécialités. L’ATFP mise sur les secteurs à haute valeur ajoutée et les métiers en tension. L’introduction de programmes tels que « Technicien supérieur en énergie solaire » ou « Agent de boulangerie et pâtisserie » illustre une volonté de répondre tant aux impératifs de la transition énergétique qu’aux besoins des métiers de bouche, piliers de l’économie locale.

L’employabilité, boussole des nouveaux cursus

Le succès d’une formation se mesure à sa capacité à mener vers l’emploi. Avec un taux d’insertion professionnelle des diplômés dépassant les 70 %, l’ATFP confirme la pertinence de sa démarche. Yassir Ben Ammar souligne que chaque nouveau programme est le fruit d’une étude rigoureuse des besoins sur les marchés du travail, tant à l’échelle régionale que nationale. Parallèlement, le dossier des bourses reste une priorité : alors que 80 % des spécialités bénéficient actuellement d’une allocation mensuelle de 60 dinars, l’agence travaille à étendre ce soutien financier.

Digitalisation et engouement précoce

Le virage numérique est également franchi : la nouvelle plateforme pédagogique dédiée aux inscriptions a déjà enregistré plus de 8 000 candidats en seulement onze jours. Ce succès rapide témoigne d’un intérêt renouvelé pour les métiers techniques. Cependant, face à l’affluence, l’ATFP prévient : les places dans les filières les plus prisées seront saturées sous peu, invitant les candidats à finaliser leurs dossiers sans délai.