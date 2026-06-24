Dans le gouvernorat de Médenine, 1000 places seront disponibles l’année prochaine dans le domaine de la formation professionnelle répartis sur 10 centres de formation dans les différentes délégations de la région, dont 7 centres de l’Agence tunisienne de formation professionnelle, 2 centres de formation professionnelle agricole et 1 centre de formation aux métiers du tourisme, selon le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi Mosbah Mchabat.

Il a ajouté, en marge d’une réunion tenue mardi au siège du gouvernorat de Médenine et consacrée aux préparatifs pour la nouvelle année universitaire et de formation, que les nouveaux stagiaires auront également l’opportunité d’accéder à des nouvelles spécialités telles que la formation en énergie, boulangerie et pâtisserie qui seront intégrées à partir de l’année prochaine dans certains centres de formation de la région.

Concernant, la prochaine rentrée universitaire, elle sera marquée par l’aménagement de 5 nouveaux foyers privés dans la ville de Médenine, d’une capacité de 639 lits, contre 147 lits auparavant, en plus du lancement de nouvelles licences dans les divers établissements universitaires de la région.