Trois départements ministériels (Agriculture, Affaires locales et Santé) ont décidé, mercredi 29 août, d’unir leurs forces pour prévenir et lutter contre les maladies transmissibles par les eaux en Tunisie.

Il s’agit entre autres du contrôle des oueds, notamment dans les régions frontalières où sont déversées les eaux usées traitées.

Les décisions, prises au cours d’une séance commune, visent à intensifier le contrôle de l’utilisation des eaux usées non traitées pour l’irrigation et de détruire immédiatement les cultures irriguées par ces eaux, outre la redynamisation du rôle des commissions régionales pour le suivi de la réutilisation des eaux usées dans le domaine de l’agriculture.

Il s’agit aussi de renforcer l’assainissement et la stérilisation des eaux distribuées en utilisant du chlore, en plus de l’intensification du contrôle continu de la qualité de ces eaux.

En outre, une campagne d’inspection et de maintenance des pompes d’injection du chlore installées dans les systèmes de l’eau potable des zones rurales sera menée les services desdits ministères.

L’Office national de l’assainissement (ONAS) est chargée de contrôler le respect des normes de traitement des eaux usées dans les stations d’assainissement…

Les municipalités et les conseils régionaux ont été appelés à renforcer les campagnes de propreté dans toutes les régions ainsi qu’à procéder au curage des cours d’eau, des caniveaux et des vallées. Il a également été recommandé à l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et aux services régionaux de l’environnement d’intensifier le suivi des campagnes de suivi de la qualité de l’eau déversée.

Les intervenants invitent les gouverneurs à concevoir des plans régionaux, avant la fin de cette semaine, pour prévenir les maladies transmises par l’eau et prendre une décision pour lutter contre les unités anarchiques de dessalement de l’eau.

Il a été aussi décidé d’organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation sanitaire, qui doivent être lancées par les directions régionales de la santé en collaboration avec les services régionaux des ministères des Affaires locales et de l’Environnement et de l’Agriculture.

La réunion a enregistré, entre autres, la présence du secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et celui des Affaires locales et de l’Environnement, outre les PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE), de l’ONAS et de l’ANPE, ainsi que le directeur de la sauvegarde de la santé et de la protection de l’environnement (ministère de la Santé) et des représentants des directions régionales des ressources hydrauliques, du génie rural et de l’exploitation des eaux.