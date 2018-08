Voici les nouvelles du marché boursier telles que rapportées mardi par l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital partners.

WIFAK INTERNATIONAL BANK : Le conseil d’administration de la banque réuni en date du 21 mai 2018 a décidé d’émettre des titres participatifs sous forme de “Moudharaba” telle que approuvée par le Comité charaïque de la Banque en date du 27 avril 2018 pour une enveloppe de 30 MDT susceptibles d’être portée à 50 MDT sans recours à l’Appel Public à l’Epargne.

Le montant total de la présente émission est fixé à 30 MDT, divisée en 300.000 titres participatifs d’une valeur nominale de 100 dinars susceptibles d’être portés à 50 MDT divisés en 500.000 titres participatifs.

Les souscriptions et les versements à cette émission de titres participatifs sont reçus à partir du 02/07/2018 et clôturés au plus tard le 31/07/2018. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant de l’émission est intégralement souscrit.

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis. L’émission de titres participatifs a pour objectif d’améliorer l’adéquation entre les maturités des ressources et des emplois.

Elle permettra également de consolider les fonds propres de la Banque et de se conformer aux ratios prudentiels énoncés par la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.

BNA : Les souscriptions à l’emprunt obligataire “BNA Subordonné 2018-1”, ouvertes au public le 10 mai 2018, ont été clôturées le 3 août 2018, pour un montant de 100 millions de dinars.