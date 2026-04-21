Le portefeuille franchit un cap stratégique. À +3,51% de performance et un retour à la 663e place, la dynamique s’est inversée. Après plusieurs séances d’ajustement, la stratégie commence à payer. Mais dans un marché tunisien sélectif et tiré par quelques locomotives, la question n’est plus de progresser… mais d’accélérer.

Physionomie du marché

La séance du 21 avril s’inscrit dans une tendance désormais claire :

👉 marché actif

👉 flux concentrés

👉 rotation sectorielle confirmée

Les données de marché montrent :

forte activité sur SOTUVER, TELNET, UIB, BNA

domination des industrielles et technologiques

essoufflement relatif de certains segments de distribution

👉 Lecture clé :

le marché ne monte plus en bloc — il sélectionne

Situation du portefeuille

💰 Valeur : 51 757 DT

: 51 757 DT 📈 Performance : +3,51%

: +3,51% 🏆 Classement : 663 / 14 092

: 663 / 14 092 💵 Liquidités : 8 905 DT (~17%)

👉 Le portefeuille est désormais :

✔ en hausse

✔ mieux positionné

✔ mais encore sous-investi

Analyse des positions

📈 Moteurs

SOTUVER : +21,08% 🔥 (leader absolu)

: +21,08% 🔥 (leader absolu) Poulina (PGH) : +14,03%

: +14,03% One Tech : +9,80%

: +9,80% Délice : +6,03%

👉 Ces lignes expliquent à elles seules la remontée du portefeuille.

📉 Faiblesses

ENNAKL : -8,60% ❌

: -8,60% ❌ Attijari Bank : contribution faible

: contribution faible ATL / TELNET : encore sous-pondérées

👉 Diagnostic :

➡️ un portefeuille encore déséquilibré entre leaders et poids morts

Lecture stratégique

Le portefeuille a changé de nature :

✔ Avant : défensif et dispersé

✔ Maintenant : en phase offensive

❗ Mais encore incomplet

👉 Le vrai problème reste :

➡️ trop de cash

➡️ pas assez de concentration

SUGGESTIONS POUR LES PROCHAINES SÉANCES

Renforcement stratégique

🔥 SOTUVER (priorité)

Renforcer sur repli léger

Toujours dans une dynamique forte

🚀 One Tech

Renforcement possible

Momentum confirmé + flux actifs

👉 Objectif :

➡️ faire de ces lignes le cœur du portefeuille

Activation du cash

💰 8 900 DT = levier de performance

👉 Allocation recommandée :

40% → renforcement leaders

30% → TELNET (momentum fort)

30% → ATL ou bancaire (rebond technique)

Rotation active

👉 Nouvelle règle :

si une ligne ne performe pas en 2–3 séances → arbitrage

privilégier les valeurs actives (volume + tendance)

Objectif court terme

🎯 +5% à +8% supplémentaires

🎯 Classement cible : Top 400 → Top 300

Lecture WMC

Le portefeuille a franchi une étape essentielle :

👉 il est maintenant dans le bon tempo marché

Mais pour passer au niveau supérieur :

✔ il faut concentrer

✔ il faut accélérer

✔ il faut arbitrer sans hésitation

🔚 Conclusion

Le portefeuille n’est plus en retard.

👉 Il est désormais dans la course.

Mais dans un marché sélectif :

👉 les gains ne viennent pas de la diversification

👉 ils viennent des convictions fortes

🔥 Verdict final

👉 MODE OFFENSIF CONFIRMÉ