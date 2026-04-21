Le portefeuille franchit un cap stratégique. À +3,51% de performance et un retour à la 663e place, la dynamique s’est inversée. Après plusieurs séances d’ajustement, la stratégie commence à payer. Mais dans un marché tunisien sélectif et tiré par quelques locomotives, la question n’est plus de progresser… mais d’accélérer.
Physionomie du marché
La séance du 21 avril s’inscrit dans une tendance désormais claire :
👉 marché actif
👉 flux concentrés
👉 rotation sectorielle confirmée
Les données de marché montrent :
- forte activité sur SOTUVER, TELNET, UIB, BNA
- domination des industrielles et technologiques
- essoufflement relatif de certains segments de distribution
👉 Lecture clé :
le marché ne monte plus en bloc — il sélectionne
Situation du portefeuille
- 💰 Valeur : 51 757 DT
- 📈 Performance : +3,51%
- 🏆 Classement : 663 / 14 092
- 💵 Liquidités : 8 905 DT (~17%)
👉 Le portefeuille est désormais :
✔ en hausse
✔ mieux positionné
✔ mais encore sous-investi
Analyse des positions
📈 Moteurs
- SOTUVER : +21,08% 🔥 (leader absolu)
- Poulina (PGH) : +14,03%
- One Tech : +9,80%
- Délice : +6,03%
👉 Ces lignes expliquent à elles seules la remontée du portefeuille.
📉 Faiblesses
- ENNAKL : -8,60% ❌
- Attijari Bank : contribution faible
- ATL / TELNET : encore sous-pondérées
👉 Diagnostic :
➡️ un portefeuille encore déséquilibré entre leaders et poids morts
Lecture stratégique
Le portefeuille a changé de nature :
✔ Avant : défensif et dispersé
✔ Maintenant : en phase offensive
❗ Mais encore incomplet
👉 Le vrai problème reste :
➡️ trop de cash
➡️ pas assez de concentration
SUGGESTIONS POUR LES PROCHAINES SÉANCES
Renforcement stratégique
🔥 SOTUVER (priorité)
- Renforcer sur repli léger
- Toujours dans une dynamique forte
🚀 One Tech
- Renforcement possible
- Momentum confirmé + flux actifs
👉 Objectif :
➡️ faire de ces lignes le cœur du portefeuille
Activation du cash
💰 8 900 DT = levier de performance
👉 Allocation recommandée :
- 40% → renforcement leaders
- 30% → TELNET (momentum fort)
- 30% → ATL ou bancaire (rebond technique)
Rotation active
👉 Nouvelle règle :
- si une ligne ne performe pas en 2–3 séances → arbitrage
- privilégier les valeurs actives (volume + tendance)
Objectif court terme
🎯 +5% à +8% supplémentaires
🎯 Classement cible : Top 400 → Top 300
Lecture WMC
Le portefeuille a franchi une étape essentielle :
👉 il est maintenant dans le bon tempo marché
Mais pour passer au niveau supérieur :
- ✔ il faut concentrer
- ✔ il faut accélérer
- ✔ il faut arbitrer sans hésitation
🔚 Conclusion
Le portefeuille n’est plus en retard.
👉 Il est désormais dans la course.
Mais dans un marché sélectif :
👉 les gains ne viennent pas de la diversification
👉 ils viennent des convictions fortes
🔥 Verdict final
👉 MODE OFFENSIF CONFIRMÉ
- conserver les leaders
- éliminer les retardataires
- activer le cash