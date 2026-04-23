Le portefeuille virtuel poursuit sa trajectoire haussière dans un marché tunisien globalement bien orienté, affichant une performance cumulée de +4,35% pour une valorisation de 52 172,84 dinars à la clôture du 23 avril. La séance du jour, en hausse de +0,88%, confirme une dynamique positive, même si celle-ci reste sélective et dépendante de quelques moteurs clés.

Classé 580e sur plus de 14 000 participants, le portefeuille se positionne dans le premier décile supérieur, traduisant une gestion globalement efficace, mais encore perfectible face à des concurrents affichant des performances nettement plus agressives.

Des locomotives solides tirent la performance

La progression du portefeuille repose principalement sur un noyau de valeurs industrielles à forte traction. SOTUVER s’impose comme le principal contributeur avec une performance de près de +29%, générant à elle seule plus de 1 400 dinars de gains latents. Dans son sillage, Poulina Group Holding (+14,9%) et One Tech Holding (+10,2%) confirment le retour en grâce des valeurs industrielles, soutenues par des perspectives d’activité robustes et un positionnement exportateur favorable.

Ce trio constitue aujourd’hui le socle de la performance, compensant la contribution plus modeste des autres compartiments du portefeuille.

Les bancaires en soutien, sans impulsion

Le compartiment bancaire — BIAT, Amen Bank et Attijari Bank — affiche des performances positives mais sans véritable effet d’entraînement. Si BIAT et Amen Bank progressent de manière régulière, Attijari Bank reste quasi stable, traduisant une phase d’attentisme sur le secteur.

Cette configuration reflète un marché prudent sur les valeurs financières, dans un contexte où les anticipations de résultats et de marges restent encore peu lisibles à court terme.

Un niveau de liquidité élevé, levier stratégique

Avec près de 8 900 dinars de liquidités, soit environ 17% du portefeuille, la stratégie conserve une marge de manœuvre significative. Ce niveau offre une capacité d’intervention rapide, que ce soit pour renforcer les positions les plus performantes ou saisir de nouvelles opportunités.

Une phase charnière : de la construction à l’optimisation

Après une phase de constitution relativement réussie, le portefeuille entre désormais dans une logique d’optimisation. La dispersion des performances entre lignes invite à une gestion plus active, fondée sur la rotation des actifs et la concentration progressive sur les valeurs à fort momentum.

Le portefeuille affiche une structure saine et rentable, mais encore perfectible en termes d’allocation du capital. La performance reste dépendante d’un nombre limité de titres, ce qui expose à un risque de concentration implicite.

Le prochain mouvement clé ne sera pas d’acheter davantage, mais de mieux arbitrer.