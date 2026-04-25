Le portefeuille virtuel MyINVESTIA clôture la semaine sur une progression solide, avec une valorisation portée à 52 429,55 dinars, soit une performance cumulée de +4,86% depuis le lancement du concours. Le classement poursuit sa remontée à 550e place sur 14 105 participants, confirmant une amélioration continue du positionnement relatif et une montée en puissance plus nette que celle observée au début du mois.

La progression hebdomadaire repose sur une stratégie désormais plus lisible : alléger les poches de sous-performance, renforcer les moteurs du portefeuille et conserver un volant de liquidité suffisamment important pour rester offensif.

Une semaine tirée par les industrielles

Le principal moteur de la semaine reste SOTUVER, qui confirme son statut de locomotive absolue du portefeuille. Le titre clôture à 22,47 dinars, affichant une performance de +36,72% et un gain latent de plus de 1 810 dinars. Il s’agit désormais du principal actif créateur de valeur du portefeuille.

Dans son sillage, Poulina Group Holding poursuit son appréciation à +16,32%, tandis que One Tech Holding reste bien orientée à +7,55%, validant le recentrage progressif opéré sur les industrielles exportatrices et les dossiers à momentum.

Cette rotation sectorielle s’est révélée payante dans un marché où la sélectivité s’est renforcée au fil des séances.

Les financières restent utiles, sans leadership

Le compartiment bancaire continue de jouer un rôle de stabilisateur plutôt que de catalyseur. BIAT reste solide à +5,31%, Amen Bank conserve un profil défensif à +3,14%, tandis qu’Attijari Bank reste quasi inchangée à +0,06%.

Ces lignes remplissent leur fonction de socle de stabilité, mais ne participent pas au rythme de progression des valeurs industrielles. À ce stade, elles protègent plus qu’elles n’accélèrent.

Une liquidité redevenue stratégique

Avec 10 031,19 dinars de liquidités, soit près de 19% du portefeuille, la structure conserve un niveau de flexibilité élevé. Cette réserve constitue désormais le principal levier d’accélération pour la semaine à venir.

Dans un marché tunisien toujours sélectif mais porteur, cette poche de cash offre une capacité d’intervention immédiate sur les valeurs en continuation de tendance.

La physionomie de séance du 24 avril confirme d’ailleurs cette lecture : le marché principal a totalisé 13,47 MDT de capitaux échangés, dominé par SOTUVER, One Tech Holding et TPR parmi les valeurs les plus actives, tandis que SOTUVER figure également en tête des plus fortes hausses du jour

La lecture de marché

Le portefeuille sort clairement d’une phase de construction pour entrer dans une phase d’optimisation offensive. Le stock-picking a commencé à produire ses effets. Le portefeuille n’est plus simplement bien construit ; il devient performant.

La semaine marque un tournant : la stratégie n’est plus défensive, elle devient opportuniste.

Le portefeuille est mieux classé, mieux orienté, plus liquide — et surtout mieux armé pour accélérer.