La Bourse de Tunis termine la semaine du 20 au 24 avril 2026 sur une dynamique globalement haussière, avec un Tunindex affichant une performance annuelle solide tout en évoluant dans une phase de consolidation à court terme. Le Tunindex20 confirme cette tendance, traduisant une résilience des grandes capitalisations. La liquidité hebdomadaire ressort soutenue, avec plus de 31 MDT échangés, révélant un marché actif mais fortement concentré. Sur le plan sectoriel, la rotation reste visible : les industries et les banques dominent les flux, tandis que certains segments défensifs accusent un repli.

ANALYSE “TOP-DOWN” (Indices & rythme)

Tunindex : 11 508,62 pts | Var YTD : +17,50%

: 11 508,62 pts | Var YTD : +17,50% Tunindex20 : 4 962,40 pts | Var YTD : +17,02%

Lecture technique :

Le marché évolue dans une phase de consolidation au sein d’une tendance haussière de fond.

Support hebdomadaire (repère technique basé sur la séance) : ~11 458 pts

Résistance hebdomadaire : ~11 585 pts

➡️ Le momentum reste bullish mais en ralentissement, suggérant une stabilisation après un rally.

LIQUIDITÉ & VOLUMES (lecture marché)

Capitaux traités semaine (marché principal) : 31 807 699 TND

: 31 807 699 TND Volume titres semaine : 2 513 801 actions

: 2 513 801 actions Moyenne quotidienne (approx.) : ~6,36 MDT

Lecture :

La liquidité hebdomadaire est soutenue, traduisant :

une participation active,

mais une forte concentration des flux sur un nombre limité de valeurs.

➡️ Marché actif mais peu diffus, dominé par les large caps.

CARTOGRAPHIE SECTORIELLE

🟢 Secteurs moteurs (par capitaux hebdomadaires)

Banques : 23,08% des capitaux

: 23,08% des capitaux Biens & services industriels : 27,18%

: 27,18% Agroalimentaire & boissons : 12,50%

🔴 Secteurs à la traîne

Pétrole & gaz : 0,29%

: 0,29% Voyage & loisirs : 0,01%

Conclusion :

La physionomie sectorielle montre une domination des secteurs lourds, expliquant la résilience de l’indice global.

FOCUS VALEURS

Valeurs les plus échangées (“Blue Chips”)

SOTUVER : 3,10 MDT

: 3,10 MDT ONE TECH HOLDING : 1,05 MDT

: 1,05 MDT TPR : 0,64 MDT

: 0,64 MDT POULINA GROUP HOLDING : 0,56 MDT

: 0,56 MDT AMEN BANK : 0,44 MDT

Lecture :

➡️ Les échanges sont fortement concentrés, avec un leadership clair des grandes capitalisations industrielles et financières.

LE COIN DE L’EXPERT (Recommandations)

✅ ACCUMULER

SOTUVER (liquidité dominante + leadership)

ONE TECH HOLDING (flux soutenus)

POULINA GROUP HOLDING (présence régulière)

👀 SURVEILLER

TPR (activité notable)

AMEN BANK (poids sectoriel bancaire)

Secteur industriel (poids élevé dans les flux)

⚠️ PRUDENCE