L’UTICA serait la 4ème institution préférée des Tunisiens, derrière l’armée, la police et la société civile, et devant l’UGTT, selon le dernier baromètre SIGMA.

Ces résultats du sondage SIGMA confirment les tendances du sondage IRI-Elka du premier trimestre 2018 (mars 2018, non publié pour cause d’élections municipales) dans lequel l’UTICA avait fait un bon de 15 places et se retrouverait parmi les institutions qui ont le vent en poupe.