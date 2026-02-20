L’ambassadeur des États Unis d’Amérique Bill Bazzi a annoncé l’existence de plans visant à réactiver les commissions mixtes et l’organisation de manifestations spécialisées dans le secteur des composants automobiles et des avions , outre l’ouverture sur tous les autres secteurs innovants.

Au cours d’un entretien tenu, mercredi à Tunis, avec le président de l’Union tunisienne, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) Samir Majoul , le diplomate américain a loué les capacités et les compétences du peuple tunisien et notamment les jeunes et leur forte volonté d’apprentissage et de travail.

Bazzi a, dans ce cadre, souligné que plusieurs entreprises américaines intéressées par l’investissement en Tunisie notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée , ont fait le même constat, exprimant leur volonté de tirer profit des compétences tunisiennes.

Pour sa part, Majoul a mis l’accent sur l’importance de développer des programmes d’investissement et de développement communs afin de créer de nouvelles opportunités de croissance et booster les capacités de compétitivités des secteurs vitaux, précise un communiqué de l’UTICA.

Et d’ajouter que l’objectif recherché est de mettre en place un programme de complémentarité économique avec les USA basé sur la coopération et l’investissement dans plusieurs secteurs.

Au cours de son intervention, Majoul a appelé à gérer l’impact des taxes douanières imposées sur les exportations tunisiennes vers les USA, évoquant les produits de l’artisanat, l’huile d’olive, les dattes, les produits mécaniques et les composants industriel (avions et automobiles) .

Les deux parties ont réaffirmé à cette occasion la volonté de consolider la coopération économique et commerciale entre les deux pays et d’élargir les opportunités d’investissement dans l’intérêt des deux pays.