Les perspectives de développement de l’agriculture biologique sont au cœur de la 16e édition du Salon international de l’agriculture biologique et de l’agroalimentaire qui a débuté, jeudi, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et se poursuivra jusqu’au 18 avril 2026.

Ce salon auquel participent 100 exposants provenant de 20 gouvernorats de la Tunisie, vise à enrichir les réflexions sur l’avenir du secteur de l’agriculture biologique en Tunisie.

Il s’agit également d’anticiper les mutations du marché local et international, en renforçant le dialogue avec les agriculteurs, les producteurs, les industriels et les décideurs et de soutenir les produits biologiques locaux et de renforcer leur compétitivité au niveau international.

Les producteurs du secteur biologique auront la possibilité, trois jours durant, de présenter leurs offres de produits à un nombre important de professionnels et de consommateurs. Ils pourront aussi consolider les liens avec les transformateurs des différentes régions du pays et partant ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats au niveau local et international.

“Cet événement est important face au besoin croissant à l’agriculture biologique en tant que pilier fondamental pour préserver la santé et l’environnement et assurer la sécurité alimentaire”, a souligné, l’organisatrice du salon Lamia Oueslati.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a ajouté qu’en plus de l’espace d’exposition, le salon comprend d’autres pavillons, dont un dédié aux institutions financières “vertes” dédiées à accompagner les startups et les investisseurs dans le développement de leurs projets à dimension environnementale.

Une série de conférences se tiendra sur trois jours autour du secteur de l’agriculture biologique et des ateliers de sensibilisation sont prévus. Un concours national de dégustation de la meilleure huile d’olive biologique est aussi prévu en marge du salon. Son objectif, selon Lamia Oueslati, est “d’ancrer la culture de la consommation biologique et de renforcer la sensibilisation à la santé et à l’environnement”.

En Tunisie, les exportations de l’agriculture biologique ont généré des revenus estimés à 725 millions de dinars tunisiens en 2025, selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture. L’huile d’olive et les dattes constituent les principaux produits biologiques phares des exportations tunisiennes.