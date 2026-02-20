La Commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure et de l’aménagement urbain a auditionné, ce jeudi au siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) au Bardo, une délégation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), au sujet d’une proposition de loi visant à amender et compléter la loi n°71 de 2016 relative à l’investissement.

Selon un communiqué de l’ARP, le président de l’UTICA, Samir Majoul, a souligné l’importance de ce texte, estimant qu’il comporte des orientations convergentes avec la vision de l’organisation pour impulser une nouvelle dynamique d’investissement.

Il a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité d’améliorer le climat des affaires afin d’assurer la pérennité des entreprises existantes et de favoriser la création de nouveaux projets compétitifs à l’échelle nationale.

Il a également plaidé pour une politique fiscale incitative, le développement des infrastructures, le renforcement de la décentralisation administrative, l’accès au financement pour les porteurs de projets et les entreprises, l’incitation à l’investissement dans les régions et l’encouragement à l’exportation.

Majoul a, en outre, appelé à la révision de certaines conventions commerciales jugées déséquilibrées, à la promotion de l’internationalisation des entreprises tunisiennes et à la réforme du régime de change afin de l’aligner sur les standards des pays concurrents.

Le président de l’UTICA a, par ailleurs, mis l’accent sur l’innovation, l’adaptation de la formation aux besoins du marché, l’investissement dans les industries intelligentes, les énergies renouvelables et les secteurs stratégiques liés aux souverainetés alimentaire, sanitaire, énergétique et numérique, évoquant la possibilité de créer des zones industrielles intelligentes dans les différentes régions.

Il a aussi relevé les opportunités offertes par la reconfiguration mondiale des investissements à la suite des crises récentes, appelant à mieux exploiter l’attractivité de la Tunisie pour capter les investissements étrangers, notamment dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, énergétique et des industries électroniques et mécaniques, tout en renforçant la diplomatie économique et la coopération avec les partenaires traditionnels et les pays voisins, notamment la Libye et l’Algérie.

De leur côté, les représentants de l’UTICA ont exprimé leur disposition à contribuer à l’examen et à l’amélioration du projet, en vue d’instaurer un cadre d’investissement sain et incitatif, créateur de richesse et d’emplois.

Les députés ont, pour leur part, recommandé de poursuivre l’étude de cette initiative législative à travers d’autres auditions avec les parties concernées.