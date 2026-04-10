Une charte stratégique destinée à positionner la Tunisie en tant que pôle régional de référence dans les industries électroniques à haute valeur ajoutée sera signée, demain vendredi, au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Ce document fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030, notamment la réalisation de 5 milliards de dinars d’exportations et la création de 10 mille emplois qualifiés dans le secteur.

Baptisée « Charte de compétitivité du secteur des industries électroniques à l’horizon 2030 », cette initiative constitue un levier central de la stratégie industrielle nationale. Elle vise à attirer des investissements, aussi bien nationaux qu’étrangers, et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce domaine à fort potentiel.

La cérémonie de signature sera présidée par la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, en présence du secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, du président du cluster « Elentica », Walid Ben Amor, ainsi que de représentants de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La mise en œuvre de cette charte reposera sur cinq axes prioritaires, portant sur le renforcement des infrastructures et de la logistique, le développement des compétences et des ressources humaines, l’adaptation du cadre législatif, la promotion et l’internationalisation des entreprises, ainsi que le soutien à la recherche, au développement et à l’innovation.