Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et le président de l’UTICA, Samir Majoul, ont signé, lundi après-midi 30 juillet 2018, un accord de partenariat dans le domaine de la diplomatie économique.

La signature dudit accord est intervenue en marge de la Journée économique organisée dans le cadre de la 36e session de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires tunisiennes à l’étranger.

Selon un communiqué de l’UTICA, l’accord vise à définir le cadre général de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères et l’UTICA, ainsi que les prérogatives qui doivent être assumées par chaque partie, dans le domaine de la diplomatie économique, et ce dans le cadre d’un partenariat stratégique.

L’objectif de cet accord est de soutenir l’économie nationale et d’appuyer les hommes d’affaires, en vue d’impulser les exportations tunisiennes et de conquérir de nouveaux marchés, ainsi que de renforcer la présence des entreprises tunisiennes à l’étranger, d’attirer plus d’investissements privés étrangers et de promouvoir l’image de la Tunisie.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a souligné à cette occasion que “le développement de la diplomatie économique tunisienne requiert la mise en place d’une stratégie nationale et une volonté politique fixant les objectifs et les étapes, outre la mobilisation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre”.

Il a aussi fait part de la disposition de l’organisation patronale à contribuer à l’élaboration d’une vision commune entre autorités publiques et secteur privé, à même de favoriser une diplomatie économique en mesure de renforcer la présence des opérateurs tunisiens à l’étranger.

Majoul avait également proposé la création au sein du MAE d’une cellule d’écoute et d’accompagnement afin de mieux cerner les besoins des entreprises tunisiennes, et l’adoption d’une politique communicationnelle reposant sur l’explication de ce qui se passe dans le pays aux partenaires étrangers.

Ont pris part à la cérémonie de signature, les ministres du Commerce, Omar Bahi, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani, et le secrétaire d’Etat chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, ainsi que des chefs de missions diplomatiques de la Tunisie à l’étranger et les membres du bureau exécutif de l’UTICA.