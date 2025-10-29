🕵️‍♂️ À lire avant de chuchoter…

“Bruits & Chuchotements” est une rubrique confidentielle du WMC.

Elle ne relate pas l’actualité officielle, mais ce qui s’en dit en marge, dans les cercles économiques, diplomatiques et financiers.

On y trouve des informations vérifiées, des indiscrétions crédibles et des scénarios plausibles, issus de sources et signaux faibles soigneusement recoupés.

Rien n’y est affirmé, tout y est observé, interprété et mis en perspective.

Ce qui se murmure ici n’est pas l’actualité… mais ce qui pourrait bien la précéder.

🇹🇳 Tunisie

1️⃣ Réduction des subventions énergétiques

Le projet de loi de finances 2026 dévoile une réduction des subventions énergétiques à 4 993 millions de dinars, contre 5 719 millions en 2025, soit un allégement budgétaire d’environ 726 millions. Le Gouvernement vise à alléger la pression sur la dépense publique.

2️⃣ Réforme des entreprises publiques

Une enveloppe de 100 millions de dinars est désormais allouée à la réforme des entreprises publiques dans le projet de loi de finances 2026. Signal d’une volonté de rationalisation après des années de performances médiocres des sociétés d’État.

3️⃣ Alerte macro-financière

Un rapport publié par Deloitte alerte sur de fortes vulnérabilités macro-financières en Tunisie : faiblesse des réserves, endettement élevé, dépendance accrue aux financements externes. Le constat est clair : la marge de manœuvre se réduit.

🌍 International

1️⃣ Matières premières en repli

La Banque mondiale prévoit que les prix mondiaux des matières premières descendent à leur plus bas niveau en six ans d’ici 2026, dans un contexte de demande affaiblie et de surplus pétrolier.

2️⃣ L’Europe séduit Pékin

La Slovénie s’apprête à émettre pour la première fois des “panda bonds” libellés en renminbi, pour diversifier ses sources de financement et renforcer ses liens avec la Chine. Une manœuvre discrète mais symbolique.

3️⃣ Les marchés sous tension

À Wall Street, le rallye alimenté par l’IA gagne de l’ampleur. Les indices asiatiques et américains progressent, mais certains traders s’interrogent : sommes-nous à l’aube d’une correction brutale ?

✨ International imaginaire

1️⃣ Gazoduc discret au Sahel

Un accord confidentiel entre un pays du Sahel et un consortium chinois viserait la création d’un gazoduc liquéfié destiné à sécuriser une nouvelle voie énergétique vers l’Europe.

2️⃣ IA sous-marine

Une start-up de la baie de San Francisco, “DeepSwarm”, aurait proposé à un fonds souverain du Golfe le développement d’un réseau sous-marin d’IA quantique destiné à contrôler les flux de données régionales.

3️⃣ Alliance minière invisible

Trois nations productrices de métaux stratégiques envisageraient de créer un indice commun de prix sur blockchain pour imposer de nouvelles conditions aux industriels occidentaux.