Présent à Paris pour le Salon Equip Auto 2025, l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, met en avant la diplomatie économique comme levier d’influence et de rayonnement du savoir-faire industriel tunisien. En marge de l’événement, il salue le dynamisme et le « mental de gagneurs » des chefs d’entreprise tunisiens, tout en annonçant un nouvel élan de coopération avec la France, notamment autour de l’intelligence artificielle et de l’investissement croisé.

Votre présence au salon Equip Auto serait-elle un acte de diplomatie économique?

Affirmatif ! Et c’est là l’une de nos principales missions. En l’occurrence, nous le faisons en synergie avec la FIPA et la TAA. De la sorte, nous faisons émerger une force de vente afin de promouvoir le potentiel de l’industrie tunisienne. Ensuite, il revient aux chefs d’entreprise d’occuper le terrain.

Comment appréciez-vous le chef d’entreprise tunisien ?

D’abord, je les félicite pour leur participation à Equip Auto, qui leur offre une belle visibilité internationale. Je leur souhaite un bon salon. Je les vois à l’œuvre et je constate qu’ils sont engagés dans une dynamique d’upgrading industriel soutenu. Je les perçois également animés d’un véritable mental de gagneurs.

Vous sollicitent-ils pour un accompagnement, tel que du lobbying ?

C’est bien naturel ! Et nous intervenons activement en amont. Nous coordonnons nos actions avec le secteur privé, et ce, avec une grande efficacité. C’est favorable à la conquête des marchés internationaux.

Quoi de neuf en matière de coopération tuniso-française ?

Je rappellerai que c’est une priorité pour nous. La France est notre premier partenaire économique. Nous œuvrons, de part et d’autre, à renforcer les flux d’investissements croisés. Outre les secteurs traditionnels, une fenêtre est désormais ouverte sur un domaine d’avenir : l’intelligence artificielle. Des horizons prometteurs se dessinent. Un premier rendez-vous international est d’ailleurs prévu à Tunis au mois de novembre prochain, et nous nous attendons à des réalisations conséquentes.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon EQUIP AUTO 2025 & membre du Jury des Grands Prix de l’innovation