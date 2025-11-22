La Tunisie a renforcé son ancrage économique en Afrique subsaharienne en organisant deux forums économiques. Le premier s’est tenu à Brazzaville, en République du Congo, du 17 au 19 novembre, suivi d’un second à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), les 20 et 21 novembre.

Ces événements, axés sur le renforcement de la diplomatie économique, avaient pour objectif de promouvoir les échanges commerciaux et d’ouvrir de nouveaux débouchés pour les entreprises tunisiennes, comme l’a précisé l’ambassade de Tunisie à Kinshasa.

Présent lors des deux forums, l’ambassadeur de Tunisie à Kinshasa, Mehrez Ferchichi, a souligné l’importance de telles initiatives pour explorer de nouveaux marchés et consolider la présence tunisienne dans un espace africain prometteur, riche en potentialités d’investissement.

À Brazzaville, la session d’ouverture a réuni des personnalités économiques de premier plan, dont le président de l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo) et chef de cabinet de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brazzaville, Michel Djombo.

À Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Baluku, a pour sa part salué la qualité des produits tunisiens et insisté sur la nécessité d’établir des partenariats stratégiques et durables entre les deux pays.

Ces forums ont offert une plateforme directe aux hommes d’affaires tunisiens et congolais pour tisser des liens et explorer des pistes de coopération concrètes.

La délégation tunisienne a également mené des rencontres bilatérales et effectué des visites sur le terrain dans des entreprises locales.

L’événement a vu la participation du directeur général de l’Agence de Promotion des Exportations (CEPEX) et du vice-président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).