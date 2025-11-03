Une plateforme baptisée “Zitouna” a été lancée par l’Ambassade de Tunisie à Londres, et ce, dans le cadre d’une démarche visant à renforcer la diplomatie économique. Le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Londres, Hattab Haddaoui, a affirmé à l’Agence TAP, que des efforts sont en cours pour transformer la mission diplomatique en un espace de génération d’idées et pour activer davantage les mécanismes de la diplomatie économique et culturelle.

L’objectif est de former une force pour la réalisation d’une coopération stratégique entre la Tunisie et le Royaume-Uni, de consolider les relations et de bâtir des partenariats avec divers acteurs.

La plateforme “Zitouna” constitue, ainsi, une initiative pour renforcer le dialogue et établir des ponts de coopération entre les missions diplomatiques et des personnalités influentes du monde de la finance, de l’investissement et de l’industrie, en plus des décideurs politiques économiques britanniques et des représentants des chambres de commerce et du secteur privé, sur des questions d’intérêts stratégiques communs au service des intérêts supérieurs de la Tunisie.

Selon le responsable diplomatique, cette plateforme consacre l’approche qui consiste à s’appuyer sur la diplomatie économique comme levier de développement économique, conformément aux instructions du président de la République, Kais Saied pour que la diplomatie économique soit le principal instrument de promotion de l’économie nationale.