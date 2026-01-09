Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu jeudi le président du groupe d’amitié parlementaire Corée–Tunisie, Jong Bae Lee, en visite en Tunisie.

Lors de cette rencontre, Nafti a salué le niveau atteint par les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays depuis leur établissement, mettant l’accent sur les perspectives de développement dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication, des services numériques, de l’intelligence artificielle, de la santé numérique, de la recherche scientifique et de la formation universitaire, selon un communiqué du ministère.

Le ministre a souligné la contribution de la coopération tuniso-sud-coréenne au développement de secteurs stratégiques et d’infrastructures publiques, notamment la numérisation de l’administration, le renforcement des ressources humaines et des compétences, la promotion des start-up et la bonne gouvernance.

Il a cité, à ce titre, plusieurs projets jugés emblématiques, dont le système électronique des marchés publics « TUNEPS » et le projet « TLIS » de numérisation du système foncier, saluant le rôle de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) dans leur mise en œuvre au cours des trois dernières décennies.

Nafti a par ailleurs appelé à accroître les investissements sud-coréens en Tunisie afin de créer de nouvelles opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes et dans les régions intérieures, dans le cadre d’un « partenariat gagnant-gagnant ». Il a évoqué l’exemple de l’entreprise sud-coréenne Yura Corporation, implantée dans le gouvernorat de Kairouan, dont les unités de production emploient environ 5.000 personnes à la fin de 2025.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également mis en avant les qualités nutritionnelles et sanitaires de l’huile d’olive tunisienne, appelant à faciliter l’accès de ce produit stratégique au marché sud-coréen.

De son côté, Jong Bae Lee a affirmé son engagement à soutenir le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a exprimé la disponibilité du Parlement sud-coréen à contribuer au développement du partenariat bilatéral, notamment dans les secteurs des pièces automobiles, des câbles, des technologies de l’information et des services médicaux numériques, tout en soulignant l’intérêt de promouvoir l’huile d’olive tunisienne en Corée du Sud.