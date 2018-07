La Bourse de Tunis termine la séance du vendredi en forte hausse, avec une progression du Tunindex de 1,03% à 8.308,16 points dans un volume d’échanges de 6,425 MDT, indique Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ASSAD a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,789 MDT de ses capitaux, clôturant la séance à 10,41 D, soit une montée de 3,17%; l’UBCI progresse de 3% à 22,66 D, le titre MONOPRIX, avance de 2,83% clôturant la séance à 10,90 D.

Dans le vert, les titres SIPHAT et BT ont gagné respectivement 2,73 % et 2,35% pour clôturer à 3,38 D et 8,70 D.

Par contre, le titre SOPAT a chuté de 4,13% à 2,55 D; TUNISAIR a baissé de 3,38% à 0.57 TND; SANIMED a perdu 2,90% à 2,34 D, analyse MCP.

Dans le rouge, les titres ESSOUKNA et SOTRAPIL ont enregistré des pertes respectives de 2,79% et 2,74% à 3,13 D et 15,95 D.