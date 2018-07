La troisième session du programme national du tourisme des jeunes “Tounes Darna” a démarré vendredi 13 juillet et se poursuivra durant une semaine dans 19 centres et institutions pour jeunes et sur les plages.

Dix-neuf (19) programmes d’activités sont prévus lors de cette édition qui devrait bénéficier à près de 1.375 jeunes, sachant les sessions précédentes avaient enregistré des taux de participation de près de 96%.

Au total, 176.000 jeunes ont profité du programme “Tounes Darna” durant l’actuelle saison estivale.

Le programme “Tounes Darna” vise à développer l’autonomisation des jeunes, à renforcer leur sentiment d’appartenance à la nation et à enraciner la culture de volontariat et de participation chez eux, à travers leur participation aux différentes colonies de vacances et de sessions de formations organisées par les clubs de citoyenneté et les maisons des jeunes de toutes les régions du pays.