Les services du commissariat régional au tourisme de Kébili poursuivent, en coordination avec les municipalités touristiques, les opérations de nettoyage des circuits et sites touristiques afin d’assurer la réussite de la saison touristique.

Dans une déclaration à la TAP, le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf, a précisé que les services de contrôle relevant du commissariat continuent d’effectuer des visites régulières dans l’ensemble des établissements touristiques, notamment les unités d’hébergement, les agences de voyages, les structures d’animation touristique ainsi que les restaurants touristiques, en vue de veiller à la qualité des prestations fournies.

Il a également souligné la tenue de nombreuses réunions avec les professionnels du secteur afin de renforcer l’organisation et la mise à niveau de l’activité touristique dans le gouvernorat, de manière à offrir une image conforme aux attentes des visiteurs tunisiens et étrangers.

le commissariat régional au tourisme veille à encadrer, orienter et soutenir financièrement plusieurs manifestations touristiques et culturelles contribuant au rayonnement de la région et à l’attraction des visiteurs.

Par ailleurs, le responsable régional a mis en exergue l’importante action promotionnelle menée par l’Office national du tourisme tunisien en faveur de Kébili, qui a accueilli et accueillera encore cette année plusieurs grandes manifestations sportives et touristiques, à l’instar du « Raid 1000 Dunes ».

Le gouvernorat de Kébili a enregistré, du début de l’année jusqu’au 30 avril dernier, l’arrivée de 31.271 touristes ayant généré 36.340 nuitées, a fait savoir Souf, formulant son optimisme quant à une nette progression de ces indicateurs d’ici la fin de l’année, au regard des importantes manifestations culturelles et sportives que la région abritera prochainement.