Le diplomate de l’ambassade de Tunisie au Nigeria, Mohamed El Khames Chaabani, a souligné l’importance de poursuivre la coopération et l’échange d’expertises entre l’Institut de Défense Nationale et le Collège de défense nationale du Nigéria dans la perspective de renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères.

Dans une allocution prononcée, mardi, à l’occasion de sa participation à une séance de présentation du rapport final de la visite d’étude effectuée par nombre d’officiers et d’étudiants du Collège de défense nationale nigérian en Tunisie du 11 au 18 mai dernier.

Chaâbani a exprimé sa satisfaction quant au niveau exceptionnel de l’image positive présentée sur la Tunisie, précise, mercredi, l’ambassade de Tunisie à Abuja sur sa page facebook.

Lors de cette séance de présentation du rapport final sur « Tourisme et développement national en Tunisie:Leçons à tirer pour le Nigeria», les participants ont passé en revue les principales observations et conclusions tirées de leur visite en Tunisie.

Ils ont, dans ce contexte, salué l’expérience tunisienne dans les domaines du développement, du tourisme et de la formation stratégique, indique la même source.