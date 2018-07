La Tunisie a récemment adhéré au programme chinois “La route de la soie” qui vise à consolider les relations et la coopération internationale à tous les niveaux, notamment dans le secteur culturel, et ce avec les différentes composantes des organisations non gouvernementales ainsi que les représentants de la société civile dans le monde.

Dans ce contexte, les Thermes d’Antonin à Carthage accueillent, le lundi 16 juillet à partir de 19h30, le grand concert symphonique “La route de la soie des Nations unies” dans sa deuxième représentation après le grand succès qu’il a connu lors de son premier spectacle au bureau de l’ONU à Genève le 14 octobre 2017.

Le concert symphonique “La route de la soie des Nations unies”, qui sera représenté dans les différentes capitales du bassin méditerranéen, sera dirigé par le maestro espagnol Pablo Mielgo qui est considéré comme l’un des principaux musiciens espagnols de sa génération, non seulement reconnu pour son excellence musicale, mais aussi pour sa capacité à créer de nouveaux projets.

Accompagné par l’Orchestre symphonique Tunisien, le concert de la route de la soie sera interprété par des voix symphoniques venues de Chine, Chypre, Turquie, Egypte et de Tunisie. Des chefs d’œuvres de la musique classique à l’exemple de Carmen ainsi que des chansons issues du patrimoine chinois sont au menu de ce concert qui se veut un hymne musical pour le dialogue interculturel et la tolérance.

L’élaboration du contenu culturel du programme de la route de la soie a été conçu dans une conception commune entre la Fondation, le bureau des Nations unies à Genève, l’Unesco et le bureau du dialogue des civilisations relevant de l’ONU à New York.

Le spectacle se déroulera en présence de l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Miguel Angel Moratinos, du président de l’Organisation mondiale de la diplomatie publique, Ma Zhenxuan, de l’ambassadeur Chairman of WPDO Mediterranean Region, Basly Mohamed Sahbi, ainsi que du ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zine Abidine.