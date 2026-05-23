La pièce de théâtre tunisienne “Houma” (Testostérone), mise en scène par Cyrine Gannoun, a remporté le Prix d’argent du meilleur spectacle intégré lors de la 21e édition du Festival international du théâtre libre en Jordanie, qui s’est déroulée du 17 au 21 mai 2026 à Amman.

La cérémonie de clôture et de remise des prix s’est tenue, jeudi, au Centre culturel royal de la capitale jordanienne. L’œuvre a également été récompensée par le Prix de la meilleure interprétation masculine, attribué au comédien Bahri Rahali pour sa performance.

Le jury de la compétition internationale, présidé par l’Égyptien Ayman El Shewi, a dévoilé son palmarès complet, largement dominé par les productions maghrébines. Le Maroc a remporté le Prix d’or du meilleur spectacle intégré (Grand Prix) pour “Noces de sang”, une œuvre qui a également valu à Yassine Ahajjam le prix de la meilleure mise en scène, tandis que Jamila El Houni a été sacrée meilleure interprète féminine pour sa performance dans cette même pièce.

Produit en 2025 par le Théâtre El Hamra de Tunis, le spectacle “Houma” d’une durée de 75 minutes est interprété en duo par Bahri Rahali et Abdelmonem Chouayet. Écrit par la metteuse en scène en collaboration avec Hamdi Hadda, le texte explore l’isolement, le poids des héritages sociaux et les dynamiques de domination sur l’individu au sein des sociétés contemporaines.

Dans un communiqué publié vendredi après-midi, le ministère des Affaires culturelles a adressé ses félicitations à toute l’équipe pour ce double couronnement. Le département a salué la qualité artistique du projet ainsi que les efforts des comédiens, techniciens et administrateurs qui contribuent au rayonnement international du théâtre national.

Le ministère a réaffirmé à cette occasion son soutien continu aux créateurs tunisiens et aux différentes productions théâtrales, tout en encourageant leur ouverture sur les scènes arabes et internationales.