Le Musée national d’art moderne et contemporain (MACAM-Tunis) a annoncé jeudi le report à l’automne de la troisième édition du Salon national des arts plastiques, ainsi qu’une prolongation de la période d’inscription des artistes.

Prévu à l’origine du 13 juin au 13 juillet, l’événement se tiendra du 17 octobre au 16 décembre 2026 au siège du musée, au sein de la Cité de la culture à Tunis.

Selon le communiqué diffusé sur le réseau social de l’institution, la date limite de soumission des candidatures, initialement fixée au 13 mai, est repoussée au 31 juillet 2026. Ce délai supplémentaire vise à permettre aux artistes plasticiens tunisiens, résidant en Tunisie ou à l’étranger, de finaliser leur dossier.

Initié par le ministère des Affaires culturelles, ce salon biannuel rassemble les créateurs de la scène visuelle tunisienne dans diverses disciplines, telles que la peinture, la sculpture et la photographie. Chaque artiste peut proposer jusqu’à trois œuvres via la plateforme numérique du musée.

Les dossiers doivent comporter une biographie, les fiches techniques des œuvres ainsi qu’un formulaire d’engagement d’exploitation artistique légalisé. Une commission technique effectuera une première sélection sur dossier avant la validation définitive des pièces physiques par l’établissement.