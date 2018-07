La KfW, Banque Allemande de Développement, a signé avec ministère tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale pour le compte du gouvernement fédéral allemand un accord de prêt de 100 millions d’euros.

L’accord, signé mercredi 11 juillet 2018, fait partie du Partenariat d’investissement entre l’Allemagne et la Tunisie (contribution de l’Allemagne à l’initiative G-20 «Compact with Africa»).

Le partenariat vise à appuyer des réformes tunisiennes dans le secteur bancaire et financier pour améliorer l’accès au financement des très petites, petites et moyennes entreprises («TPME»).

Il a également pour objectif d’améliorer les conditions cadres pour attirer des investissements du secteur privé et, à long terme, de sécuriser et créer de l’emploi.

Cet appui budgétaire sera d’un montant de 300 M€ sur trois ans (100 M€ par an) et se focalisera sur 11 réformes dans les domaines suivants :

Conditions macroéconomiques relatives à la gestion des finances publiques ;

Inclusion financière ;

Renforcer l’efficacité et la transparence du secteur bancaire publique ;

Conditions cadres relatives au soutien à l’investissement, y inclus l’opérationnalisation de la nouvelle Instance de bonne gouvernance et lutte contre la corruption (IBGLCC) et de la Tunisia Investment Authority (TIA).

A propos de KfW…

La Banque Allemande de Développement (KfW) agit pour le compte du Gouvernement Fédéral Allemand. Elle soutient les réformes, les infrastructures et les systèmes financiers pour une croissance économique socialement équitable et respectueuse de l’environnement dans les pays en voie de développement.

Ses objectifs comprennent la réduction de la pauvreté, la sécurisation de la paix, la protection de l’environnement et du climat ainsi que la promotion de la mondialisation dans des conditions équitables.

La KfW est membre du groupe bancaire du même nom et a son siège à Frankfurt am Main. Elle dispose d’un effectif d’environ 5.800 employées et un réseau de 70 bureaux et représentations dans le monde entier.

Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds bilatéraux dans le cadre de la coopération financière.

En Tunisie elle finance environ 50 projets en cours avec un volume de financement de plus de 1 milliard d’euros dans les secteurs de l’eau, de l’environnement, des énergies renouvelables, du secteur financier, du transport, de la décentralisation et de l’éducation.