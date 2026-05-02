Proposée à la vente par un audit, au temps du gouvernement de Nejla Bouden, la Tunisian Foreign Bank (ex-Union tunisienne de banques), banque de droit français basée à Paris et affiliée à la Fédération bancaire française, a été sauvée par ses principaux actionnaires de la TFB, la société tunisienne de banque (STB, 39,9%), la Banque de l’Habitat (BH BANK, 27%) et la Caisse des dépôts et des consignations (CDC, 9,9%). Ces derniers ont estimé « qu’avoir un agrément d’une banque en France et par-delà en Europe est une précieuse opportunité qu’il faut préserver et protéger.

Dans ce contexte ils ont décidé de lui donner les moyens matériels et humains nécessaires pour se redresser à court terme : augmentation de capital de 11 millions d’euros, un business plan et la nomination à sa tête le 8 mars 2024 d’un professionnel Mondher Ghazali.

Une année après, le nouveau directeur général démissionne évoquant dans sa lettre de démission des raisons de santé. Une année après, un nouveau directeur général est nommé. Il s’agit de Haykel Khadhraoui, diplômé de l’IFID et de l’ESC Tunis, 29 ans d’expérience bancaire.

Au regard des difficultés par lesquelles est passée la TFBank, la mission de Khadraoui ne sera pas de tout repos.

En dépit de ces difficultés, les experts estiment que la TFB dispose d’un potentiel énorme (cinq agences en France et une succursale offshore à Tunis) et d’un vaste champ de manœuvre pour s’imposer en tant que banque rentable.

Au nombre des atouts ils citent : son positionnement à Paris au milieu de l’Union européenne avec laquelle la Tunisie réalise plus de 75 % de son commerce extérieur, et la disponibilité d’une clientèle potentielle de plus d’un million de Tunisiens résidents en France et une communauté d’environ 30.000 Français en Tunisie.

Par ailleurs, avec le projet du nouveau Code de change et les avantages qu’il propose aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE), la Banque pourra être la banque de référence des TRE. Elle sera en mesure de leur fournir le meilleur service en vue de booster son activité ainsi que la collecte des dépôts épargne, par la même occasion.

ABS