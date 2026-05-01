Les états financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour l’exercice 2025 font ressortir un total net du bilan de 56 486 671 mille dinars et des capitaux propres positifs de 2 984 139 mille dinars, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 1 153 903 mille dinars, selon le rapport des « états financiers de l’année 2025 et rapport des commissaires aux comptes » publié par la BCT.

Les capitaux propres, avant affectation du résultat de l’exercice 2025, se sont établis à 2.984,1 millions de dinars (MD) à la clôture de l’exercice 2025, contre 2.932 MD, à fin décembre 2024, enregistrant, ainsi, une progression de 52,1 MD.

Le résultat de l’Institut d’émission a enregistré une baisse, au cours de l’exercice 2025, pour se situer à 1153,9 MD contre 1363,34 MD, en 2024.

D’après le rapport, le Conseil d’administration de la BCT a approuvé, lors de sa réunion tenue le 30 mars 2026, la répartition du résultat de l’exercice 2025, tout en allouant un montant de 181 MD comme réserve spéciale afin de renforcer les fonds propres de l’Institut d’émission.

Ce montant se décompose en 66 MD dans le cadre de la constitution de réserve relative à la partie non libérée des participations de la BCT et 115 MD dans le cadre du renforcement de la réserve de résilience.