L’avenir de la “Tunisian Saudi Bank” (TSB) et la nécessité d’œuvrer pour garantir son développement et renforcer ses capacités dans le cadre d’un plan de réforme intégré, ont été au centre de la rencontre tenue mercredi entre la ministre de Finances Mechket Slama Khaldi et le Président du Conseil d’Administration de la Banque, Abderrahman Mohamed Ramzi Addas,dont le mandat arrive à terme, ainsi que le Président du Conseil d’Administration désigné Iheb Ben Youssef Lanjawi.

Ce plan de réforme sera fondé sur l’amélioration de la gouvernance et la modernisation des mécanismes de gestion de la banque aux fins de garantir l’efficacité et la bonne utilisation de ses ressources et de renforcer la confiance dans l’établissement, pour qu’il soit en mesure de suivre les priorités et les évolutions économiques dans l’intérêt des deux pays, a indiqué le ministère de Finances dans un communiqué publié jeudi.

À l’issue de cette réunion, tenue dans le cadre du renforcement de la coopération financière et économique entre le royaume d’Arabie saoudite et la République tunisienne, la ministre de Finances a souligné la volonté de son département de poursuivre la coordination et la coopération avec la partie saoudienne et de travailler conjointement pour soutenir la banque.