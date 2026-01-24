Les indicateurs financiers de l’UIB, arrêtés au 31 décembre 2025, font ressortir une progression des principaux agrégats bilanciels, dans un contexte marqué par une pression sur la rentabilité opérationnelle.

L’encours des dépôts de la clientèle s’établit à 7 240,7 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 6 859,9 millions de dinars un an auparavant. Cette évolution correspond à une croissance de 5,5 %, soit une augmentation de 380,7 millions de dinars. Elle résulte principalement de la hausse des dépôts à vue (+228 millions de dinars), des dépôts d’épargne (+219,2 millions de dinars) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+40,4 millions de dinars). Cette progression est partiellement compensée par la baisse des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers, en repli de 106,9 millions de dinars.

Crédits en croissance, ressources spéciales en recul

L’encours net des crédits à la clientèle atteint 6 518,7 millions de dinars à fin 2025, contre 6 212,6 millions de dinars à fin 2024. Cette évolution traduit une hausse de 5 %, correspondant à un accroissement de 306,1 millions de dinars sur l’exercice.

En parallèle, l’encours des emprunts et ressources spéciales recule à 113,4 millions de dinars, contre 147,8 millions de dinars une année auparavant, confirmant une baisse du recours à ce type de financement.

Produits bancaires globalement stables

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, s’élèvent à 918,6 millions de dinars à fin 2025, contre 921,5 millions de dinars à fin 2024. Ils affichent ainsi une quasi-stabilité, avec un léger repli de 0,3 %.

La marge d’intérêt ressort à 288,8 millions de dinars, en baisse de 6,5 % par rapport à l’exercice précédent. Retraitée de l’impact de la loi 2024-41 portant amendement au code de commerce, estimé à 27 millions de dinars, cette marge aurait enregistré une progression de 2,3 %.

Commissions et portefeuille-titres en progression

La marge sur les commissions s’établit à 151,5 millions de dinars à fin 2025, contre 147,8 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 2,5 %. Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement progressent également de 3,3 %, pour atteindre 82,3 millions de dinars, contre 79,6 millions de dinars à fin 2024.

Résultat d’exploitation en recul

Le Produit Net Bancaire recule de 2,6 % pour s’établir à 522,6 millions de dinars à fin décembre 2025, contre 536,3 millions de dinars un an auparavant. Retraité de l’impact de la loi 2024-41, le PNB aurait progressé de 2,5 %.

Les frais de personnel augmentent de 4,3 % pour atteindre 206,5 millions de dinars, tandis que les charges opératoires progressent de 5 % à 283,6 millions de dinars. Dans ce contexte, le Résultat Brut d’Exploitation recule de 10,3 % à 239,6 millions de dinars. Retraité de l’impact de la loi 2024-41, le repli serait limité à 0,1 %.

Le coefficient d’exploitation s’établit ainsi à 54,3 % à fin 2025, contre 50,3 % un an auparavant. Retraité de l’impact réglementaire, il ressortirait à 51,6 %.