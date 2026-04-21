La Cité de la Culture à Tunis a accueilli le Forum tuniso-européen de l’hôtellerie et de la restauration, qui se déroule sur deux jours à l’initiative de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et ayant pour thème « L’emploi dans les métiers du tourisme ».

Au cours de cet événement, 30 établissements hôteliers et touristiques nationaux et internationaux ont proposé environ 700 offres d’emploi et de formation au niveau national, ainsi que 100 autres au niveau international.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a souligné que la priorité absolue était accordée, lors de cet événement, aux établissements nationaux, précisant que tous les contrats proposés à cet égard étaient à durée indéterminée et offraient des salaires équitables dans un cadre réglementé soumis au contrôle des structures de l’État, afin de garantir les droits des travailleurs.

Il a, par ailleurs, appelé les jeunes à s’orienter vers les voies légales de l’emploi, notamment par l’intermédiaire de l’Aneti et de l’Agence tunisienne de coopération technique, ainsi que des agences de placement à l’étranger agréées.

Le ministre a souligné que la Tunisie connaît un développement remarquable en tant que destination touristique, ayant accueilli en 2025 plus de 11 millions de touristes, ce qui reflète le dynamisme du secteur et sa capacité à absorber la main-d’œuvre. Il a également souligné que la Tunisie s’emploie actuellement à diversifier son offre touristique pour inclure le tourisme écologique, de bien-être et culturel, ce qui permet de réduire le caractère saisonnier du secteur et d’ouvrir de plus larges perspectives pour un emploi durable.

Dans le même contexte, le directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays du Maghreb, Halim Hamzaoui, a souligné, dans une intervention enregistrée, que le secteur du tourisme et de l’hôtellerie représente aujourd’hui un pilier essentiel du développement en Tunisie, en Europe et au niveau mondial, en tant que moteur principal de l’emploi et source d’opportunités précieuses pour les jeunes.

Il a passé en revue les principaux défis auxquels le secteur est confronté, tels que le manque de réglementation dans certains cas, l’absence de garantie de salaires équitables, l’imposition de conditions de travail injustes et parfois épuisantes sans couverture sociale suffisante, estimant que de telles manifestations constituent une démarche concrète pour surmonter ces difficultés.

De son côté, le vice-président de la délégation de l’Union européenne, Gianfranco Bocchicchio, a souligné que cette coopération vise à mettre en place un système intégré alliant formation, emploi et mobilité professionnelle, précisant que cet événement marque le passage de la phase de discussion et de planification à celle de la mise en œuvre, grâce à la création d’espaces de rencontre entre les employeurs, les structures de formation et les jeunes talents.

De son côté, la présidente de l’Université tunisienne de l’hôtellerie, Dorra Milad, a précisé que le défi auquel la Tunisie est confrontée aujourd’hui ne se limite pas à la formation des compétences selon les normes internationales, mais consiste en la valorisation de leurs capacités et l’organisation de leur mobilité de manière structurée et sécurisée.

Elle a estimé que ce forum constitue une plateforme stratégique pour adapter la formation aux besoins réels du marché du travail, en soutenant les compétences des jeunes conformément aux exigences évolutives des établissements touristiques.

Elle a souligné l’importance d’encadrer la migration des jeunes compétences vers l’étranger dans un cadre organisé, garantissant leurs droits et préservant leur dignité, ce qui renforce l’image de la Tunisie en tant que partenaire fiable dans le domaine de la formation et de l’emploi.

À noter que dès les premières heures de la matinée, un nombre considérable de jeunes s’est rassemblé devant la Cité de la Culture à Tunis, animé par de grands espoirs de décrocher des opportunités d’emploi ou de formation leur ouvrant de larges perspectives professionnelles dans le secteur prometteur du tourisme. Les jeunes participant à cet événement ont également eu l’occasion de s’entretenir directement avec des représentants des institutions, ce qui renforce leurs chances d’être recrutés ou orientés vers des parcours de formation et de mobilité professionnelle à l’étranger.