Le représentant de l’ONUDI en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, a souligné mardi, l’impératif de renforcer la position de la femme au sein des futures chaînes industrielles, notamment dans les métiers techniques, la révolution industrielle 4.0, l’innovation, l’entrepreneuriat industriel et les postes de prise décision, et ce, afin de garantir leur pleine participation à la transformation industrielle.

S’exprimant lors d’une rencontre, organisée à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), en partenariat avec le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), à l’occasion de la célébration de la première édition mondiale de la Journée Internationale des Femmes dans l’Industrie, le responsable a affirmé « nous plaidions pour le développement d’une industrie fondée sur l’égalité des chances, qui accorde aux femmes la place qu’elles méritent dans les postes de prise de décision et les unités de production. »

En fait, bien que les femmes représentent environ 40% de la main-d’œuvre manufacturière mondiale, « elles restent encore sous-représentées dans les métiers techniques et les postes de décision », a-t-il noté, réitérant que la pleine participation de la femme « est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable et construire une industrie plus innovante, compétitive et inclusive. »

Et d’ajouter « Nous déployons tous les efforts nécessaires pour appuyer les femmes tunisiennes, tout en se référant aux expériences réussies dans d’autres pays ».

De son côté, la directrice exécutive de CAWTAR, Soukeina Bouraoui, a fait état de l’évolution de la présence de femmes dans la filière industrielle, passant de 1% à 10%, durant les dix dernières années, notant que cette présence se limite généralement aux postes d’ouvrières.

Elle a noté, ainsi, que l’investissement dans les compétences, et le leadership des femmes permet d’accélérer « une transformation industrielle plus juste, plus durable et plus compétitive pour la Tunisie et pour toute la région ».

Il importe de préciser que l’organisation de cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de la Déclaration de Riyad (adoptée lors de la 21e Conférence Générale de l’ONUDI en novembre 2025), laquelle réaffirme le rôle central des femmes dans la transformation industrielle inclusive et durable.

Pour rappel, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) est l’agence spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir une industrialisation inclusive et durable, contribuant à la réalisation de l’Agenda 2030 et de l’Objectif de Développement Durable 9 (industrie, innovation et infrastructures).

Quant au Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), il est une organisation régionale basée à Tunis, engagée dans la promotion de l’autonomisation économique des femmes et de l’égalité des genres dans le monde arabe. À travers ses programmes, le CAWTAR œuvre au renforcement des capacités, à la production de connaissances et au plaidoyer pour une participation accrue des femmes dans les secteurs économiques et industriels.