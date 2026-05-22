La Banque centrale de Tunisie (BCT) a appelé les banques et la Poste Tunisienne à prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité des opérations de retrait d’argent des Distributeurs automatiques de billets (DAB) et des services de paiement électronique, durant la période de l’Aïd al-Adha.

La BCT a mis l’accent, dans une note publiée, le 21 mai 2026, sur la nécessité d’assurer le chargement des DAB et de garantir la disponibilité technique des plateformes électroniques, afin de garantir la continuité des services financiers sans interruption pendant la période de l’aid.

L’institution d’émission a, également, appelé à prendre les mesures nécessaires pour traiter, dans les plus brefs délais, toute panne ou interruption de service.