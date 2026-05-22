La crise libyenne ne pourra être résolue que par les Libyens eux-mêmes. C’est le message central réaffirmé jeudi au Caire par les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Tunisie et d’Algérie, à l’issue de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye.

Dans leur déclaration finale, les trois chefs de la diplomatie ont martelé qu’un règlement politique global, sous l’égide de l’ONU, constitue « la seule voie » pour clore la crise, unifier les institutions étatiques et organiser des élections présidentielles et législatives simultanées. Ils ont, par la même occasion, rejeté catégoriquement toute ingérence étrangère, plaidant pour une approche intégrée articulée autour des volets politique, sécuritaire, économique et social.

Inquiets face à la recrudescence des violences et des assassinats politiques, les ministres ont exprimé leur vive préoccupation et exhorté les factions libyennes à la plus grande retenue et à éviter l’escalade. Ils ont réitéré leur soutien aux efforts de la Commission militaire conjointe (5+5) pour consolider le cessez-le-feu et ont exigé le retrait total et programmé de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires du territoire libyen.

Tout en insistant sur l’importance d’une coordination étroite avec l’ONU, la Ligue arabe et l’Union africaine, les trois pays voisins ont convenu de maintenir le rythme de leurs consultations périodiques. La prochaine session de ce mécanisme tripartite se tiendra en Algérie, à une date qui sera fixée par voie diplomatique.

Selon une publication du ministère des Affaires étrangères sur ses réseaux sociaux, cette rencontre ministérielle tripartite, accueillie par l’Égypte, s’inscrit dans le cadre des efforts régionaux intensifier visant à stabiliser la Libye et à préserver les liens historiques et de voisinage qui unissent ces nations à Tripoli.