Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a reçu, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, à l’occasion de la visite de travail qu’il effectue au Caire.

À cette occasion, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, à son homologue, le président Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que ses meilleurs vœux au peuple égyptien frère, appelant à davantage de stabilité, de dignité, de progrès et de prospérité. Il a également réaffirmé la volonté de renforcer la tradition de concertation afin d’examiner les moyens de promouvoir davantage la coopération bilatérale, selon un communiqué publié par le ministères des Affaires étrangères.

De son côté, le président Abdel Fattah al-Sissi a chargé le ministre de transmettre ses salutations les plus distinguées et ses marques d’estime et de respect au président de la République Kaïs Saïed, ainsi que ses vœux sincères de progrès et de prospérité au peuple tunisien. Il a également réaffirmé la détermination de l’Egypte à consolider et à développer davantage les relations de fraternité et de coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, au service des intérêts des deux peuples frères.

Le président égyptien a également souligné l’importance qu’il accorde au développement du mécanisme de concertation tripartite tuniso-égypto-algérien afin de contribuer à une solution politique garantissant la sécurité, l’unité et la stabilité de la Libye.

Par ailleurs, Nafti a tenu, avec son homologue égyptien Badr Abdelatty, une séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue l’évolution de la coopération bilatérale, évalué ses acquis et examiné les moyens de la développer et de la diversifier. Les questions d’intérêt commun ont aussi été passées en revue.

Lors de cette rencontre, le ministre a souligné la solidité des relations tuniso-égyptiennes et des liens de fraternité. Il a mis en avant les nombreux points communs historiques, civilisationnels et culturels unissant les deux peuples frères, ainsi que l’attachement de la Tunisie à renforcer davantage la concertation et la coordination entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun, et à développer la coopération bilatérale.

La séance de travail a été l’occasion d’insister sur la nécessité de concrétiser la volonté politique des dirigeants des deux pays frères afin de consolider les relations de fraternité et de coopération bilatérale et de les porter aux plus hauts niveaux.

Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer les formes de coopération existantes, notamment dans les domaines économique et commercial, et sur l’importance d’exploiter de manière optimale les opportunités d’investissement et de partenariat. Elles ont mis en avant l’existence d’un terrain favorable, tant au niveau de la volonté politique commune que de la richesse du cadre juridique, pour hisser la coopération au niveau des aspirations des deux peuples frères.

Sur un autre plan, la réunion a permis d’aborder diverses questions d’intérêt commun, en particulier les derniers développements dans la région arabe et de souligner la nécessité d’une coordination étroite pour y faire face en appelant à intensifier davantage la concertation et la coordination entre les deux pays.