Dix entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile-habillement ont participé à une série de rencontres professionnelles B to B ciblant des marques italiennes prestigieuses, et ce dans le cadre d’une mission économique organisée les 19 et 20 mai 2026 à Milan en Italie, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Durant les deux jours de l’événement, les industriels tunisiens, spécialisés dans le Jean/Denim, le prêt-à-porter et la maille-tricot, ont tenu plus d’une centaine de réunions avec une quarantaine d’opérateurs italiens. Ces échanges ont réuni des responsables sourcing, des stylistes et des designers de marques premium, ouvrant la voie à des contrats commerciaux concrets.

Cette opération vise, selon le CEPEX, à consolider le positionnement de la filière tunisienne sur le marché italien, dans un contexte marqué par une profonde reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales et une recherche accrue de partenaires fiables, compétitifs et réactifs.

L’évolution rapide des tendances de consommation, portée notamment par le développement du fast fashion, des petites et moyennes séries et des besoins de réassort rapide, conduit également les marques à repenser leurs modèles d’approvisionnement, a encore souligné le CEPEX.

Ainsi, grâce à la compétitivité de son industrie, à son expertise technique et à sa proximité géographique avec l’Europe, la Tunisie apparaît aujourd’hui comme un partenaire stratégique de premier plan. Ce rapprochement est soutenu par un cadre réglementaire favorable avec l’entrée en vigueur, en janvier 2025, du règlement d’exécution (UE) 2025/1459, accordant un assouplissement des règles d’origine pour les articles d’habillement fabriqués en Tunisie et exportés vers l’Union européenne, une mesure qui restera applicable jusqu’en 2030.

L’Italie demeure un marché stratégique pour le textile-habillement tunisien. Véritable référence mondiale dans l’univers de la mode, le secteur italien génère plus de 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Sur le plan bilatéral, l’Italie représente le deuxième marché de la Tunisie pour les articles d’habillement, avec des exportations tunisiennes ayant atteint 1,6 milliard de dinars en 2025.