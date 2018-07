La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi, dans le vert. Le Tunindex affiche une légère hausse, de 0,10%, avec 8 063,73 points dans un volume total de 0,796 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre GIF FILTER grimpe de 4,51% à 1,39 D, suivie par CELLOM et ARTES qui gagnent respectivement 2,74% et 2,62%, à 1,87 D et 6,65 D.

En baisse, SITS recule de 4,09% à 2,11 D, tout comme UNIMED et SANIMED qui régressent respectivement de 2,96% et 2,92%, à 8,85 D et 2,32 D.